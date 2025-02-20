En lo que va del 2025 se repararon 80 baches en las calles capitalinas

Desde el inicio del año hasta la fecha más de 80 baches fueron reparados en la ciudad de Corrientes, los trabajos se llevaron adelante en la zona céntrica y en una decena de barrios. Las tareas se realizaron utilizando hormigón o pasta asfáltica, dependiendo del tamaño y la profundidad de cada bache.

Las reparaciones llevadas adelante por el Municipio de Corrientes se concentraron en el casco céntrico, aprovechando el receso escolar y el descenso de la actividad administrativa para minimizar las molestias a conductores y peatones. Además, se realizaron intervenciones en los barrios Santa Rosa, Santa Catalina, Dr. Montaña, Aldana, Bañado Norte, Madariaga, Industrial, Deportes, San Antonio e Independencia, donde los trabajos continúan actualmente.

De acuerdo con datos oficiales, entre 80 y 90 baches fueron solucionados desde principios de año, con más de 250 metros cuadrados cubiertos con hormigón y más de 50 reparaciones con capa asfáltica en frío. La elección del material depende del tamaño del bache: los más pequeños y menos profundos se cubren con pasta asfáltica en frío, mientras que los más grandes requieren hormigón armado.

El mantenimiento de la red vial busca mejorar la seguridad y la circulación en las calles de Corrientes, ante el creciente tránsito vehicular que contribuye al deterioro del pavimento. Además, el sellado de juntas en avenidas y calles principales permite reducir la aparición de nuevos baches, al evitar filtraciones de agua y el consecuente desgaste del asfalto.

Las reparaciones continuarán en las próximas semanas en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar una red vial en mejores condiciones para los vecinos y visitantes.



