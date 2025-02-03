Más de mil metros de pavimento: así será la obra de acceso a un barrio de Corrientes

El Gobierno Provincial informó este lunes que inició los trabajos de pavimentación del acceso al barrio Esperanza de la ciudad de Corrientes.

Se trata de una vía de doble calzada de hormigón armado de una extensión de más de 1.300 metros que parte desde su intersección con la avenida Maipú.

Esta obra se realiza con recursos propios y es encarada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos a través de su Unidad Ejecutora, precisó el Gobierno

Detalles de los trabajos

El acceso al barrio Esperanza, actualmente conformado por una calle de tierra y ripio, presenta serias deficiencias que afectan la transitabilidad de los vecinos, particularmente en días de lluvia, debido a problemas en el escurrimiento superficial. Además, la falta de infraestructura adecuada ha generado inconvenientes en la seguridad vial, incluida la iluminación deficiente.

El proyecto que comenzó a ejecutarse contempla la pavimentación de un tramo de aproximadamente 1300 metros lineales con una doble calzada de hormigón, que mejorará la durabilidad y resistencia del acceso.

Cada calzada tendrá un ancho de 7 metros y estará acompañada por cordones de 17 cm de ancho y un parterre central de 1,5 metros. Se prevén veredas laterales amplias para mejorar la movilidad peatonal.

Esta obra se lleva adelante con el avance sobre una de las calzadas de manera tal de mantener liberada la otra para dar continuidad al tránsito permitiendo la libre circulación vehicular y el acceso seguro de peatones.

Las tareas comenzaron con la limpieza, desmonte y nivelación de la vía existente para asegurar una base adecuada y la compactación del suelo para garantizar una base sólida y estable, minimizando futuros asentamientos y garantizando una apropiada colocación de una base de relleno de densidad controlada (RDC) de 15 cm de espesor, la cual proporcionará un soporte a la capa de pavimento.

Por otra parte, se instalarán sumideros diseñados para capturar y conducir el agua superficial hacia el sistema de drenaje subterráneo a la vez que se adecuarán los desagües para un correcto escurrimiento de aguas pluviales, evitando el estancamiento en la calzada.

Esta obra busca mejorar significativamente la infraestructura vial del acceso al barrio Esperanza, brindando una solución durable que optimice tanto la transitabilidad como el escurrimiento de aguas, al tiempo que mejora la seguridad vial mediante la correcta iluminación y adecuación de desagües.