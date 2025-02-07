Las comparsas de los carnavales barriales tienen trajes hechos con materiales reciclables

La Municipalidad de Corrientes destacó las actividades de preservación ambiental de los comparseros de los Corsos Barriales que se desarrollan en diferentes puntos de la ciudad.

El municipio da cuenta de que los integrantes de las comparsas y agrupaciones participaron de diferentes talleres a lo largo del año pasado para confeccionar sus trajes con materiales reciclables

El secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano, dijo sobre el tema que "cuando hablamos de carnaval barrial, nombramos ciertas características especiales que lo distinguen de otros carnavales. Por un lado la inclusión que siempre mencionamos, participan todos desde los más chiquitos hasta los adultos mayores. Y la otra gran característica es que es un carnaval sustentable, un carnaval que promueve el uso de materiales reciclados y reutilizables”.

Calvano agregó que los integrantes de los carnavales muestran “carrozas, trajes, grupos enteros reutilizando materiales, agregando valor a residuos y en ese sentido también tienen en su reglamento un premio por esto”.

Por su parte, el secretario de Cultura y Educación, José Sand, señaló que “se generaron talleres de estructuras sin soldaduras, también hemos trabajado con plumas ecológicas, con las tapitas de gaseosa, con las botellas plásticas, dejando un concepto para el cuidado del medioambiente”.

COMPARSA IMPERIAL

Entre tanto, la encargada de los diseños y coordinación de la comparsa Imperial, Carolina, detalló que los integrantes trabajaron para realizar un “traje que es íntegramente en reciclado; por ejemplo con botellas, las flores hechas en botella descartable, las flores gigantes tenemos hecho con la rejilla de los ventiladores que tiran mucho, tubos de cartón, gomas de neumáticos, pasacalles y tenemos bolsas de alimentos balanceados”.

A su vez, indicó que el mensaje que quieren dejar al utilizar estos elementos es que “todo lo que encontramos lo podemos reutilizar, para poner algo bonito y que sea vistoso y que la gente se atreva a reutilizar lo que otros pueden tirar.

ESCOBA DO SAMBA

El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ignacio Maldonado Yonna, reconoció el trabajo de la Escoba do Samba, que mantiene limpio el corsódromo de los carnavales barriales y oficiales, en cada una de las noches.

Asimismo, sostuvo que uno de los objetivos del municipio es continuar concientizando, para “hacer un cambio cultural en cuanto a todo el material reciclable y también dejar los mensajes a los vecinos para que cuiden el barrio, para que separen los residuos, para que se lleven su basura”.

PRÓXIMA NOCHE

La próxima noche de Carnaval Barrial será el martes 11 de febrero en el barrio 17 de Agosto, sobre la calle Milán desde la avenida Cazadores Correntinos hasta Lavalle.

CRONOGRAMA