Tassano inauguró la refacción integral de la Plaza Estado de Israel

El intendente de la ciudad de Corrientes Eduardo Tassano habilitó la renovada Plaza Estado de Israel, ubicada en el Barrio Apipé. Tras una importante inversión del Estado Municipal, el espacio fue refaccionado integralmente para el disfrute de miles de vecinos de este sector de la ciudad. La intervención en espacios verdes es ya una política pública consolidada en la capital, teniendo en cuenta que se han ejecutado nuevas obras en más de 250 plazas y plazoletas.

“Es una plaza de una cuadra amplísima, muy concurrida por los vecinos que la hemos puesto a nuevo, con nuevos mobiliarios, bancos, juegos para niños, veredas y la iluminación LED”, comentó el jefe comunal luego de la inauguración de este lunes.

La obra también implicó la restauración del mástil y el anfiteatro, la instalación de un centro de Calistenia y la construcción de rampas para garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad y movilidad reducida.

En este marco, Tassano invitó a los vecinos a cuidar de este nuevo espacio y renovó el compromiso de la gestión: "Vamos a seguir trabajando, a seguir mejorando cada espacio. Valoramos mucho y apreciamos que el correntino disfrute de los espacios públicos de la ciudad”, concluyó.

"Este espacio es el pulmón, el centro del barrio que congrega a todos los vecinos del barrio", destacó Mathias Cabrera, secretario de Infraestructura municipal. Seguidamente, valoró la inversión que hizo posible esta obra. "Para nosotros es un gran esfuerzo, es invertir el recurso de los correntinos en los correntinos".Por último, el secretario recordó que son más de 250 los espacios intervenidos en esta gestión y anunció que en los próximos días se inaugurarán seis nuevas obras en plazas en la ciudad.A su vez, Miguel Badaró, vecino del barrio Apipé, expresó su entusiasmo por la renovación de la Plaza Estado de Israel. "Hace 30 años vivo en este barrio. Desde el año 1995 jamás se puso un ladrillo acá y hoy con la intendencia del doctor Tassano se logró remodelar. Tiene toda la infraestructura de una plaza europea, de primer nivel", destacó.