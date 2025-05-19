Atención: cortan una calle en pleno centro de Corrientes

La Municipalidad de Corrientes informó que el viernes estará interrumpido el tránsito en pleno centro de la ciudad.

Se trata de 9 de Julio entre San Juan y Mendoza, donde no podrán circular vehículos desde el viernes a las 9 hasta la madrugada del sábado.

El corte se debe a una actividad artística al aire libre en el marco de la Feria ArteCo.

FERIA

Organizada por el Instituto de Cultura, la séptima edición de ArteCo, Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes, se vivirá del 22 al 25 de mayo en su nueva locación en la Galería Colón con la participación de 27 galerías, 36 artistas individuales, y 23 proyectos y colectivos artísticos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El epicentro de ArteCo será la Galería Colón (cinco pisos), donde se ubicarán galerías, proyectos, artistas individuales, talleres familiares, artesanías, editoriales y los festivales de arte sonoro ArteSo en su tercera edición y Play videoarte experimental, un espacio para artesanos del Iberá y una tienda de objetos artísticos. La inauguración será el jueves 22 de mayo, de 18 a 21 hs, seguida de actividades desde el viernes 23 al domingo 25 de 14 a 21 hs, con acceso libre y gratuito.