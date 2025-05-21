El jardín que funcionaba en el ex Hogar Escuela ya tiene fecha de finalización

El Jardín de Infantes N° 21 "Casita Encantada", que se construye por Chacabuco y Madariaga en la ciudad de Corrientes, se encuentra en plena etapa de finalización y tiene fecha de inauguración para julio. Así lo confirmó el subsecretario de Infraestructura Escolar, Emilio Breard, en diálogo con El Litoral. En inmediaciones se encuentra la Escuela Juan Domingo Perón que lleva un 39% de avance.

El Subsecretario de Infraestructura Escolar, Emilio Breard señaló a El Litoral: “El EJI 21 Casita Encantada, que es el jardín del Hogar, se estaría inaugurando en julio”.

El jardín que hasta el 2020 funcionaba en donde hoy se encuentra el Hospital de Campaña, ahora este sector destinado a niños y niñas de nivel inicial, forma parte de una inversión educativa prioritaria que el gobierno provincial decidió asumir, pese a que originalmente estaba bajo la órbita nacional.

Una vez finalizada, la institución contará con espacios adecuados, seguros y modernos para los más pequeños.

El espacio en que se dictarán clases de nivel inicial se construye junto a la Escuela Juan Domingo Perón, institución que también se encuentra en desarrollo simultáneo. Esta última retomó sus obras en marzo de este año luego de permanecer paralizadas por un año.

“En la escuela Perón vamos en aproximadamente un 39% de avance. Vamos por encima de lo previsto. Seguramente este año se va a inaugurar”, agregó Breard a este medio.

En este edificio se proyecta la construcción de 12 aulas, dormitorios para albergar a 300 chicos, comedor, cocina, sanitarios, playón deportivo y otros espacios de usos múltiples. Actualmente se encuentra en plena ejecución de obras y se estima que los trabajos concluyan este año.

