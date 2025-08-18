¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

aumento salarial Mona Jiménez Superior Tribunal de Justicia
Corrientes se prepara tras el anuncio de alerta amarilla por tormentas

Tras el anuncio del Servicio Meteorológico Nacional, cuadrillas municipales recorren la ciudad realizando trabajados preventivos.

Por El Litoral

Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 11:42
Aviso del SMN para el el martes 19 de agosto.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes una alerta amarilla por tormentas para la ciudad, evento pronosticado para el martes. 

Tras el anuncio del SMN, el municipio de Corrientes inició trabajos preventivos en la ciudad. En el aviso emitido se puede ver como todo el territorio provincial será afectado por intensas lluvias.

El SMN advierte que se prevé eventos que pueden causar daños y provocar la interrupción de las actividades cotidianas.

Por tal motivo, cuadrillas de trabajadores municipales limpian o quitan las obstrucciones de desagües, sumideros, minibasurales y canales para asegurar el correcto escurrimiento del agua.

Además, desde sus redes sociales, el municipio recuerda a los vecinos que en caso de lluvias no saquen los residuos a la calle.

Ante cualquier inconveniente está disponible la línea gratuita 147 o el Muni Bot al cual se pueden comunicar por WhatsApp al 3794341768.
 

