Pronostican una semana con precipitaciones en Corrientes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó este domingo que se espera una semana inestable en la provincia correntina.

Según el organismo, el ingreso de vientos desde el sector norte provocarán temperaturas elevadas para este lunes, con mínimas de 15°C y máximas de hasta 27°C.

Durante la tarde del lunes llegarán las primeras lluvias, que se extenderán hasta el martes. En esa jornada, el sistema de Alerta Temprana emitió una alerta amarilla por tormentas para toda la provincia.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas por fuertes vientos, con ráfagas que oscilarán entre los 51 y 59 kilómetros por hora, un valor considerado significativo para la región.

El tiempo mejorará hacia el miércoles, cuando se espera un cielo parcialmente soleado y temperaturas de hasta 23°C, condición que se mantendría también durante el jueves.

Sin embargo, el alivio será momentáneo, ya que para el viernes está previsto el regreso de las lluvias en gran parte del territorio provincial.

De esta manera, Corrientes afrontará una semana donde las lluvias volverán a ser protagonistas, con especial atención a las tormentas previstas para el martes bajo alerta meteorológica.