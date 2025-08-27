Las empresas abonaron el sueldo a los choferes de colectivos y se destraba el conflicto

Tras horas de incertidumbre, los choferes de colectivos de la ciudad de Corrientes retomaron con normalidad el servicio. Luego de cortes parciales en el servicio durante el martes y en la mañana de este miércoles, los empresarios abonaron lo adeudado esta tarde y se destrabó el conflicto, al menos por este mes.

“Ya depositaron lo adeudado. Todo normal por ahora”, señaló a El Litoral el titular de la UTA Corrientes, José Sabao, confirmando el levantamiento de las medidas de fuerza que habían generado interrupciones en el transporte urbano.

Medidas de fuerza por parte de la UTA

La tensión se había instalado desde el martes, cuando se realizaron asambleas en el puerto de la ciudad, en dos turnos, de 7 a 9 y de 17 a 19. Esto provocó cortes parciales en la circulación de colectivos en la capital correntina, afectando a miles de usuarios que dependen de este servicio para trasladarse.

Este miércoles por la mañana la situación se repitió con paradas momentáneas, pero finalmente el conflicto se destrabó tras el compromiso empresario de abonar la totalidad de los sueldos adeudados durante la tarde. Con el depósito ya realizado, la UTA levantó la medida y garantizó el servicio normal.

De esta manera, los colectivos urbanos en Corrientes circulan con normalidad en todas sus líneas y ramales, llevando alivio a los usuarios que en los últimos días se vieron obligados a esperar largas horas en las paradas o buscar medios de transporte alternativos.