Aumento de combustibles: así quedaron los precios de la nafta en Corrientes

Los combustibles volvieron a subir en Corrientes y desde este lunes rigen nuevas tarifas en las estaciones de servicio de las tres principales empresas del país. Los incrementos comenzaron el viernes por la noche con Shell, mientras que YPF y Puma actualizaron sus precios desde el domingo a las 23.

Con el nuevo sistema, las compañías pueden modificar sus valores sin necesidad de comunicar la decisión al Gobierno nacional, lo que explica la disparidad en los momentos de aplicación de las subas.

Así quedaron los precios de los combustibles en Corrientes:

YPF

Súper: $1451

Infinia: $1691

Infinia Diésel: $1689

Diésel 500: $1483

Shell

Súper: $1531

Puma