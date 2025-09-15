¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Economía

Aumento de combustibles: así quedaron los precios de la nafta en Corrientes

Desde el fin de semana se registraron incrementos en las principales estaciones de servicio de Corrientes.

Por El Litoral

Lunes, 15 de septiembre de 2025 a las 09:12

Los combustibles volvieron a subir en Corrientes y desde este lunes rigen nuevas tarifas en las estaciones de servicio de las tres principales empresas del país. Los incrementos comenzaron el viernes por la noche con Shell, mientras que YPF y Puma actualizaron sus precios desde el domingo a las 23.

Con el nuevo sistema, las compañías pueden modificar sus valores sin necesidad de comunicar la decisión al Gobierno nacional, lo que explica la disparidad en los momentos de aplicación de las subas.

Así quedaron los precios de los combustibles en Corrientes:

 YPF

  • Súper: $1451

  • Infinia: $1691

  • Infinia Diésel: $1689

  • Diésel 500: $1483

 Shell

  • Súper: $1531

Puma

  • Súper: $1451

  • Premium: $1771

  • Puma Diésel: $1551

  • Ion Diésel: $1785

  • V-Power: $1811

  • V-Power Diésel: $1831

  • Evolux Diésel: $1582

 

