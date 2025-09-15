Corrientes: cinco frentes políticos confirmados para las elecciones municipales de Esquina

El Juzgado Electoral de Corrientes confirmó las listas oficializadas para las elecciones municipales de Esquina, que se realizarán el 26 de octubre de 2025, en simultáneo con los comicios nacionales.

De las ocho alianzas que habían sido reconocidas en un inicio, tres quedaron fuera por no presentar candidatos. Finalmente, serán cinco los espacios que competirán por la Intendencia, Viceintendencia y bancas de concejales.

Los frentes y sus postulantes son:

Unidos con Esperanza: Luis Ramón Ojeda – Juan Martín Bechini

Esquina Crece: Cristian Gastón Olivetti – Ángel Antonio Piciochi

Vamos Corrientes: Arnoldo Röhner – Walter Gustavo Vallone

Ahora Sí: Carlos Humberto “Tanti” Bianchi – Nicolás Alfredo David

Cambiá por el Bienestar de Esquina: Raúl Ricardo Dal Lago – Carlos Antonio Borda

La resolución fue firmada por la jueza electoral, María Eugenia Herrero, y el secretario electoral, Francisco Javier González, quienes remarcaron que las listas cumplen con la normativa constitucional y electoral vigente, incluida la Ley de Paridad de Género.

Con esta oficialización, la Justicia Electoral garantizó la transparencia y el acceso público a la información de cara a los comicios municipales.