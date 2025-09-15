Pesar en la Policía por la muerte de una Comisario Mayor

La Policía de Corrientes informó sobre la muerte de la Comisario Mayor Norma Beatriz Sarrat, debido a problemas de salud.

La muerte de Sarrat ocurrió el domingo, provocando un gran pesar en la fuerza por su pérdida física.

Al respecto el Ministro de Seguridad Dr. Alfredo Vallejos, el Subsecretario de Seguridad, Crio. Gral. Osvaldo de los Santos García, el Jefe de la Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, el subjefe Crio. Gral. Walter Darío Aceval, y agentes de toda la cúpula policial envían sus condolencias a la familia de Sarrat.

Sarrat contaba con una basta trayectoria dentro de las filas de la Policía provincial y prestaba servicios como Jefa de la Comisaría Contravencional de la ciudad capital.