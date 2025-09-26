Paso de los Libres: recuperaron objetos robados de un auto y detuvieron a un hombre

La Policía de Corrientes informó que este jueves recuperó varios elementos sutraídos de un vehículo y se detuvo a un hombre mayor de edad en la localidad correnina de Paso de los Libres.

Tras la denuncia de un ciudadano por el robo de varias pertenencias en el interior de su automóvil, se notificó a la Policía quien dió intervención al caso. En ese sentido, se desplegaron tareas investigativas y un análisis de cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió identificar al sospechoso y localizar los objetos robados.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un maletín con llaves tubo, una caja de sonido con potencia y un estéreo.

Como consecuencia, un hombre de 36 años fue detenido y lo recuperado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales intervinientes. El sospechoso se encuentra en la dependencia policial, donde se continúan con los trámites de rigor.