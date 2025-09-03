Inusual descarga de oxígeno líquido en plena avenida generó alerta en Corrientes

La tranquilidad de la noche correntina se vio interrumpida este martes, cuando alrededor de las 20,10 un llamado al 911 alertó sobre una situación insólita: un camión circulaba por el carril central de la avenida 3 de Abril, a la altura de Pago Largo, realizando la descarga de oxígeno líquido refrigerado.

De inmediato, personal del cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de Corrientes acudió al lugar para controlar la maniobra y garantizar la seguridad, dado que se trata de un insumo altamente delicado.

La explicación de los bomberos

Daniel Bertorello, comandante de bomberos voluntarios, señaló a El Litoral: “Nosotros tenemos que intervenir en caso de que haya fuga o algún descuido, algún accidente con clase de camiones con materiales peligrosos. Es un camión que, cada tanto, hace una descarga, pero impresiona porque son varios metros de oxígeno que se está liberando y puede causar temor en la gente, pero pudimos controlarlo”.

El oxígeno refrigerado, también conocido como líquido criogénico, se emplea principalmente en el ámbito médico, desde el tratamiento de la hipoxemia (falta de oxígeno en la sangre) hasta la asistencia en anestesias y unidades de terapia intensiva.

Aunque la descarga no provocó incidentes, la situación encendió las alarmas debido a los riesgos asociados al manejo de este tipo de sustancias en la vía pública.