Una avenida capitalina permanece cerrada por obras

La intersección de Darragueira y avenida Cazadores Correntinos permanecerá con corte parcial de tránsito, debido a obras de mantenimiento vial. Según se comunicó la Municipalidad de Corrientes, los trabajos que iniciaron este martes continuarán este miércoles.

El comunicado

“Por trabajos en la calzada, habrá corte parcial de la circulación por Darragueira esquina Av. Cazadores Correntinos. Por favor, circular con precaución por la zona”, señalaron en el comunicado por redes sociales desde el Municipio.

La medida afectará de manera temporal a los conductores que habitualmente utilizan este cruce, considerado uno de los puntos de mayor circulación de la zona sur de la capital. Desde el área de Tránsito remarcaron que se dispondrá de señalización para ordenar el flujo vehicular, aunque recomendaron a los automovilistas circular con precaución y, en lo posible, elegir vías alternativas.