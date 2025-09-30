Las lluvias en Corrientes superaron los promedios históricos de septiembre

Septiembre dejó un balance hídrico excepcional en gran parte de la provincia de Corrientes. Los registros del INTA muestran que en varias ciudades correntinas las lluvias superaron con amplitud los promedios históricos para este mes, con acumulados que en algunos casos duplicaron o incluso triplicaron los valores normales.

En algunas ciudades duplicaron los valores

En Santo Tomé, el mes cerró con 381 milímetros, más del doble de lo esperado (158 mm). Hubo 12 días con precipitaciones, y el año ya acumula 1965 mm, superando el promedio histórico anual. La situación fue similar en Mercedes, donde se registraron 216,7 mm, frente a un promedio mensual de 85 mm. Se contabilizaron 14 días de lluvia, casi el doble de lo normal.

En la capital provincial, el acumulado fue de 179,3 mm, casi tres veces el promedio mensual (64,9 mm). El evento más intenso ocurrió el 29 de septiembre, con 60 mm en pocas horas. La excepción fue Bella Vista, que con 66,8 mm apenas superó el promedio histórico mensual de 61,8 mm. Sin embargo, allí persiste un marcado déficit anual, 969,5 mm frente a los 1357 mm habituales.

Septiembre 2025 fue un mes en el que las lluvias superaron los promedios históricos en gran parte de Corrientes, aportando alivio a zonas con déficit, aunque también generando episodios de lluvias intensas que impactaron en el día a día.