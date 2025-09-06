Festejos por la Niñez: 80 niños del barrio Patono celebraron con merienda y juegos

El comedor Corazón Contento, ubicado en el barrio Patono de la capital correntina, se convirtió en escenario de una gran fiesta este sábado por el Día de la Niñez. Ochenta chicos disfrutaron de una jornada especial, organizada por voluntarios de la Fundación Sí junto con vecinos y colaboradores. La tarde estuvo llena de sonrisas con tortas, golosinas, chocolatada, regalos y juegos al aire libre.

La voluntaria de Fundación Sí Corrientes, Cecilia Fernández, en diálogo con El Litoral, señaló: “Concurrieron cerca de 80 chicos de todo el barrio. El encuentro se pudo llevar a cabo gracias a todas las donaciones que recibimos. Recibimos torta, golosina, chocolatada, chizitos, puflitos y muchos regalos, así que pudieron llevarse su bolsita de regalo”.

Voluntarios de la Fundación Sí

Uno de los momentos más esperados fue la participación de “Chuequitas”, una animadora conocida en la ciudad, que junto a su equipo sumó color y baile a la jornada.

“Ella dio su aporte para llevar a cabo el festejo, fue hermoso. El día nos acompañó y lo pudimos hacer afuera, con muchos juegos”, agregó Fernández a este medio.

En total, 13 voluntarios de la Fundación Sí formaron parte de la organización, en el marco del proyecto Sí Pueden, que trabaja con distintos comedores de la ciudad para acompañar a las familias.