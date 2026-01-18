Corrientes: desvíos de colectivos por hundimiento de calzada en una calle céntrica

La Municipalidad de Corrientes informó este domingo que se encuentra interrumpida la circulación vehicular en las intersecciones de unas calles del centro de la capital correntina.

Se trata de las intercesiones Santa Fe y Junín, y Junín y España, donde se dispuso el corte total del tránsito debido a un hundimiento en la calzada que representa un riesgo para conductores y peatones.

Por tal motivo, informaron que los colectivos que habitualmente circulan por calle Santa Fe desviarán su recorrido por San Lorenzo, hasta nuevo aviso.

Desde el Municipio solicitaron a los vecinos evitar transitar por la zona, circular con precaución y optar por vías alternativas, como medida de seguridad y prevención, hasta que el inconveniente sea solucionado.

Las autoridades municipales continuarán informando sobre la evolución de los trabajos y la normalización del tránsito en el lugar.