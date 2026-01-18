¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Donald Trump Club de Regatas Corrientes Corrientes
Corte de tránsito

Corrientes: desvíos de colectivos por hundimiento de calzada en una calle céntrica

Varias líneas de colectivos tendrán desvíos desde este domingo. 

Por El Litoral

Domingo, 18 de enero de 2026 a las 16:40

La Municipalidad de Corrientes informó este domingo que se encuentra interrumpida la circulación vehicular en las intersecciones de unas calles del centro de la capital correntina. 

Se trata de las intercesiones Santa Fe y Junín, y Junín y España, donde se dispuso el corte total del tránsito  debido a un hundimiento en la calzada que representa un riesgo para conductores y peatones.

Por tal motivo, informaron que los colectivos que habitualmente circulan por calle Santa Fe desviarán su recorrido por San Lorenzo, hasta nuevo aviso.

Desde el Municipio solicitaron a los vecinos evitar transitar por la zona, circular con precaución y optar por vías alternativas, como medida de seguridad y prevención, hasta que el inconveniente sea solucionado.

Las autoridades municipales continuarán informando sobre la evolución de los trabajos y la normalización del tránsito en el lugar.

