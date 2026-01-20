Corrientes analiza el uso de motocicletas en una app de transporte

Una aplicación de transporte de personas habilitó la opción de usar motocicletas para moverse en la ciudad de Corrientes. Este hecho despertó la atención del secretario de Movilidad Urbana de la Ciudad, Yamandú Barrios.

El funcionario comentó que “se trata a lo on-line como si fuera lo mejor y lo que da mayor garantía y no es así”, en entrevista a Radio Dos durante este martes.

Es que la seguridad del conductor y el pasajero son puntos importantes para Barrios, quien sostiene que “la idea de la gestión es que haya la menor cantidad de muertes en la vía pública”.

Esta premisa lleva a ajustar las medidas de seguridad de quienes manejan estos rodados: “Vamos a avanzar a una movilidad seria y responsable”, dijo Barrios al respecto.

Competencia desleal

Desde la Secretaría de Movilidad Urbana hablan sobre los costos de poner en condiciones un vehículo para trabajar en transporte de personas. “Todos los trabajadores que sí cumplen, asumen costos y responsabilidades”, dijo Barrios y agregó que con Uber Motos “vuelve a aparecer una competencia desleal”.