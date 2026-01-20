Pago Anual Anticipado en Corrientes: se realizará el sorteo de un auto 0 km

La Municipalidad de Corrientes anunció que los contribuyentes que se adhieran al Pago Anual Anticipado 2026 podrán participar del sorteo de un automóvil Fiat Mobi 0 kilómetro y acceder a descuentos en impuestos y tasas.

Requisitos

Para acceder a estos beneficios, se debe estar al día con los tributos municipales al 31 de diciembre de 2025. La promoción incluye un descuento de hasta el 43% en el impuesto automotor, 28% en el impuesto inmobiliario y hasta 50% en el caso de tributos vinculados a cementerios para contribuyentes destacados.

Los porcentajes surgen de la combinación de distintos beneficios: 10% por “buen contribuyente”, 10% por “pago anual”, 15% por “pago en término” y 8,3% por “contribuyente destacado”, que equivale a la última cuota del año.

¿Hasta cuándo y cómo?

El Pago Anual Anticipado 2026 ya está disponible y se extenderá hasta el 31 de enero. Se puede consultar el estado de deuda y efectuar los pagos a través de la web de la Agencia Correntina de Recaudación (Acor) con Mercado Pago 360 o Wee Pagos.

Quienes prefieran el trámite presencial pueden hacerlo en la Caja Municipal de avenida La Paz 2400 o en cualquiera de las delegaciones habilitadas.

Los pagos se pueden realizar en efectivo, tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Las tarjetas del Banco de Corrientes permiten hasta 6 cuotas sin interés, Naranja hasta 10 cuotas y Visa o Mastercard de otros bancos hasta 3 cuotas sin interés.