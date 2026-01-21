Corrientes: la "mala calidad del servicio" provocó la caída del uso del boleto estudiantil

Un informe presentado por el Defensor de los Vecinos, Agustín Payes, demostró que el uso del boleto estudiantil cayó en los últimos meses de 2025, siendo un síntoma de la mala calidad del servicio de transporte urbano.

El informe se basó en datos del sistema Sube y registros municipales. Aun con plena actividad escolar, el uso del servicio mostró una baja con respecto a 2024.

“Octubre y noviembre son meses completos de utilización del boleto estudiantil gratuito y, sin embargo, encontramos una reducción muy significativa”, indicó Payes en entrevista a Radionord.

El boleto gratuito no garantiza el uso del servicio

Según el informe, el empleo del boleto estudiantil en octubre de 2025 mostró una caída del 22 %, en tanto que en noviembre bajó un 17 % y en diciembre fue de 25 %, manteniendo una tendencia negativa notoria con respecto al año anterior.

El funcionario vincula estos datos con una falla en el sistema, pues a pesar de tener el beneficio, “aún así se deja de usar el colectivo”.

Un servicio deficiente

Para Payes, la principal causa es la pérdida de confianza en el servicio. “El transporte no garantiza que el usuario salga de un punto y llegue a destino en tiempo y forma. Hay demoras, recorridos que no se cumplen y una imprevisibilidad que desalienta su uso”, detalló.

Esto provoca que los estudiantes busquen alternativas como app de transporte, bicicletas o motocicletas para efectuar sus actividades académicas en tiempo y forma.

“Ya no se abandona el sistema solo por el precio del boleto, sino principalmente por la mala calidad del servicio”, advirtió Payes.

Necesidad de replanteo sobre el servicio

“El transporte público es esencial para la educación, la economía y la vida cotidiana de la ciudad”, dijo el funcionario, poniendo énfasis en la búsqueda de reformular la forma en que funciona el servicio de transporte en la ciudad.

Para finalizar, Payes reflexionó sobre el actual contexto: “Incluso si los estudiantes dejan de usar un beneficio gratuito, estamos frente a una señal de alarma que no puede ser ignorada”.

