Monopatines eléctricos: un proyecto presentado en 2021 vuelve a la agenda en Corrientes

La concejal Mercedes Franco Laprovitta (PJ) confirmó que desde 2021 existe un proyecto de ordenanza destinado a regular el uso de monopatines y bicicletas eléctricas en la ciudad de Corrientes. La iniciativa fue impulsada ante el crecimiento sostenido del parque de vehículos eléctricos de movilidad personal en la capital.

La edil hizo estas declaraciones luego de que su par Camila Roa (Vamos Corrientes) manifestara la presentación de una propuesta similar, situación que reavivó el debate en torno a la necesidad de una normativa específica.

Crecimiento del uso y falta de tratamiento legislativo

En los últimos años, el empleo de monopatines y bicicletas eléctricas se incrementó de manera notable en la ciudad. Por tal motivo, Laprovitta elaboró el proyecto de ordenanza que, según indicó, permanece sin tratamiento en la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante.

La concejal recordó que en 2022 su par Cecilia Ojeda Duarte (ELI) volvió a impulsar la necesidad de avanzar con la iniciativa, aunque en ese momento no logró reunir el consenso político necesario para su tratamiento en el recinto.

Qué establece la iniciativa

El proyecto base establece una serie de condiciones técnicas y de seguridad para la circulación de estos vehículos, entre las que se destacan:

Definición de las características de los vehículos eléctricos .

de las características de los . Velocidad máxima permitida: 25 km/h.

permitida: 25 km/h. Edad mínima para conducir: 16 años.

para conducir: 16 años. Exigencia de permisos de circulación con chapas identificatorias para velocípedos, ciclomotores, motocicletas y vehículos eléctricos de movilidad personal.

El objetivo central es ordenar la circulación y brindar mayor seguridad tanto a conductores como a peatones.

Contexto legislativo y expectativas

Laprovitta explicó que el Concejo Deliberante capitalino se encuentra en receso desde el 2 de enero, por lo que actualmente no hay ingreso formal de nuevos proyectos.

En ese marco, aclaró que las declaraciones de la concejal Roa deben interpretarse como una voluntad política de avanzar con el debate. “Entiendo que lo que quiso manifestar es la intención de discutir el tema, lo cual es una muy buena noticia”, sostuvo.

Un debate que vuelve a la agenda

La autora del proyecto celebró que, tras cinco años, la regulación del uso de monopatines y bicicletas eléctricas vuelva a instalarse en la agenda legislativa local, y destacó la importancia de sumar miradas y consensos para avanzar hacia una normativa que ordene la convivencia vial en la ciudad.