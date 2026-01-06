Alerta por posible paro de colectivos: "Las empresas dicen que no pueden pagar sueldos"

La UTA Corientes informó que se encuentran en estado de alerta ante la falta de pago de sueldos de los trabajadores del servicio urbano de Capital. "Las empresas dicen que no pueden pagar los sueldos", señaló a la prensa José Luis Sabao, secretario general de UTA Corrientes.

El sindicato reclama el pago del mes de diciembre 2025. "Las empresas tienen hasta el cuarto día hábil del mes para abonar el sueldo, todavía no lo hicieron", indicó y señaló de que no abonarse el miércoles 7 de enero habrá paro el día jueves 8.

"Lo que vienen diciendo últimamente las empresas es que no están en condiciones de tener el dinero para depositar el sueldo. El trabajador realiza su tarea con responsabilidad, profesionalismo, cumple y llega al cuarto día hábil y debe cobrar lo que lo que corresponde", analizó Sabao.

Este martes el gremio realizó una presentación ante la Secretaría de Trabajo de Corrientes. "Si en el cuarto día hábil no pagan, que sería mañana, nosotros podemos estar adelantando que a partir del día jueves vamos a estar en un conflicto", aseguró.

"Recordemos que nosotros ya hemos llegado a un entendimiento con la empresa por un procedimiento preventivo de crisis, donde fuimos flexibles en algunas cosas, pero la paz social la tenemos que buscar entre todos, no solamente nosotros los trabajadores, sino las empresas también tienen sus obligaciones. Es un servicio muy importante para los correntinos", cerró.