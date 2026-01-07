Alerta por incendios en Corrientes: difunden recomendaciones claves para la salud

El Ministerio de Salud de la Provincia de Corrientes dio a conocer una serie de recomendaciones en el marco de la declaración de riesgo extremo de incendios, emitida por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que ubica a la provincia entre las zonas bajo alerta.

Desde la cartera sanitaria recordaron la importancia de prevenir incendios forestales, evitando fumar o arrojar fósforos, colillas de cigarrillos y botellas rotas en el suelo, elementos que pueden iniciar focos ígneos de manera accidental.

En caso de que se registre un incendio, se solicita a la población evacuar inmediatamente el área afectada, cubrirse la boca y la nariz con un paño para no inhalar humo y observar permanentemente el comportamiento del fuego. Asimismo, si las autoridades disponen una evacuación preventiva u obligatoria, se debe acatar estrictamente las indicaciones oficiales.

Desde Salud Pública también recomendaron, durante una evacuación, caminar cerca de cursos de agua abiertos y poco profundos, como ríos, lagos o lagunas, ya que pueden servir como referencias seguras. Además, se remarcó la importancia de no regresar a zonas ya quemadas, dado que pueden reactivarse focos calientes sin previo aviso.

En cuanto al cuidado de la salud, se pidió a la comunidad prestar especial atención a síntomas como tos persistente, irritación en los ojos, dolor de garganta o dificultad para respirar. Ante la aparición de cualquiera de estas señales, se recomienda acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

Finalmente, ante cualquier situación de emergencia o alerta, las autoridades recordaron que se encuentran habilitadas las líneas 107 (Emergencias Sanitarias), 911 y 100 (Bomberos).