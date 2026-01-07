Paso de los Libres: descenso de turistas argentinos hacia Brasil en el arranque del verano

El ingreso de turistas argentinos a Brasil por el paso fronterizo Paso de los Libres–Uruguaiana registró una disminución al comienzo de la temporada de verano 2026. Así lo indican datos de la Policía Federal brasileña, que muestran una baja en los movimientos migratorios durante la segunda quincena de diciembre en comparación con el mismo período del año anterior.

Datos respecto a años anteriores

Entre el 15 y el 31 de diciembre de 2025 se contabilizaron cerca de 50.000 movimientos migratorios de extranjeros en uno de los principales accesos terrestres a Rio Grande do Sul. En el mismo lapso de 2024, los registros habían superado los 62.000, lo que representa una caída estimada de entre el 20% y el 30%.

Según explicó el agente de la Policía Federal, Weslei Carvalho, la disminución fue más notoria en los últimos días de diciembre. Esto debido a que se trata de un período que históricamente concentra un mayor tránsito turístico por el Puente Internacional que une Uruguaiana con Paso de los Libres.

Pese a la baja interanual, las cifras actuales se ubican por encima de las registradas en 2023, cuando en el mismo período se habían contabilizado alrededor de 40.000 ingresos. Esto muestra que, aunque inferior al del verano pasado, el flujo de turistas argentinos se mantiene en niveles normales.

Con información de Jornal Cidade.