Cerraron los festejos de San Baltasar con procesión, tambores y comparsas en el Camba Cuá

La Municipalidad de Corrientes cerró las celebraciones en honor a San Baltasar con una multitudinaria procesión por las calles del barrio Camba Cuá, acompañada por el sonido de tambores, batucadas y un show de comparsas en el parque homónimo, que le puso el broche final a tres días de festejos populares.

Las actividades se desarrollaron del 4 al 6 de enero e incluyeron espectáculos en vivo, muestras artísticas, charlas, desfiles y presentaciones de comparsas, con entrada libre y gratuita. Los eventos tuvieron lugar en distintos escenarios como el parque Camba Cuá, la Ex Usina y el Espacio Mariño, convocando a vecinos y turistas.

La Fiesta de San Baltasar es una celebración popular que crece año tras año y reúne a miles de personas que rinden culto al santo cambá, una tradición profundamente arraigada en uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad. En conjunto con la Cofradía de San Baltasar, el municipio impulsa esta propuesta cultural que fortalece la identidad local, promueve el turismo y dinamiza la economía.

El cierre oficial tuvo lugar el 6 de enero, con la tradicional misa en la iglesia La Merced y la posterior procesión por las calles del barrio, acompañada por comparsas barriales y agrupaciones del carnaval oficial, cuyos integrantes ofrecieron un show de batería ante el público presente en el parque.

La secretaria de Cultura y Educación, Keren Anderson, destacó “la gran recepción del público a todas las propuestas”, y valoró la participación de artistas locales emergentes y consagrados, así como el espacio otorgado a los elencos municipales y al ballet contemporáneo.

Además, se resaltó el funcionamiento de la feria gastronómica, donde emprendedores locales ofrecieron una variada propuesta culinaria y manifestaron su satisfacción por la respuesta del público y el acompañamiento del municipio.

Entre los promeseros estuvo Francisca Monzón, integrante de la Cofradía de San Baltasar, quien expresó que participar de la procesión “es una experiencia muy emocionante” y destacó la importancia del apoyo municipal para que esta celebración continúe creciendo y sea conocida en toda la región.