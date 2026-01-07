Colectivos en Corrientes: "Si no pagan la nueva escala no sale ningún servicio"

El servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Corrientes podría verse interrumpido en las próximas horas debido a un conflicto salarial entre las empresas del sector y la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Desde la Cámara de Empresarios del Transporte Urbano de Corrientes (CETUC) aseguran que es “inviable” afrontar el nuevo monto salarial reclamado por el gremio, mientras que desde la UTA sostienen que se trata de un acuerdo ya firmado y vigente. "Si no pagan la nueva escala no sale ningún servicio", señaló José Luis Sabao este miércoles.

El vocero de Cetuc, Gustavo Larrea, afirmó que el reclamo sindical tomó por sorpresa a las empresas. “Ayer nos vimos sorprendidos por una nota de la UTA pidiendo una recomposición salarial. El acuerdo está firmado y los haberes son de 1.200.000 pesos. El nuevo salario de 1.370.000 que pide la UTA es inviable de pagar”, expresó.

Larrea remarcó que ese incremento no estaba contemplado en las tarifas actuales ni puede trasladarse a futuro. “Esos montos no están previstos en las tarifas y tampoco se pueden trasladar, porque la gente ya no puede pagar este costo. Hoy estamos pagando los sueldos tal como fue acordado, atentos a la realidad actual y a la baja de la recaudación”, explicó. Además, indicó que el gremio también solicita elevar los viáticos de 8 mil a 13 mil pesos.

Desde el sector empresario advirtieron que, de avanzar con el salario pretendido por la UTA, las consecuencias serían graves. “Si vamos a ese número, la única alternativa es despedir personal o reducir el funcionamiento del sistema”, señaló Larrea.

Paro este jueves

Por su parte, el secretario general de la UTA Corrientes, José Sabao, rechazó los argumentos de las empresas y aseguró que el reclamo salarial se basa en un acta acuerdo válida. “No estamos reclamando nada que no corresponda. El acta firmada entre la UTA, a nivel nacional, y la cámara empresaria establece claramente un salario de 1.370.000 pesos para todos los trabajadores”, sostuvo.

Sabao afirmó que hablar de un sueldo de 1.200.000 pesos “es incorrecto y se presta a la confusión”. “Ese monto no existe como acuerdo vigente. El procedimiento preventivo de crisis ya venció y no hay otro acuerdo diferente al que fija el salario de 1.370.000”, explicó el dirigente sindical.

Ante la decisión de las empresas de abonar 1.200.000 pesos, desde la UTA anticiparon que podrían adoptar medidas de fuerza. “La gente quiere saber si mañana va a haber colectivos. Eso va a depender de que se respete el acuerdo firmado. Si no se cumple, no se descarta un paro”, advirtió Sabao.

Al momento de la redacción, la empresa habría comenzado a abonar el salario de diciembre. "Así como están las cosas hoy, mañana no trabajamos", cerró el trabajador.