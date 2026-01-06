¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes: confirman un bono extraordinario para becas y líderes comunitarios

El beneficio será depositado desde este miércoles 7 de enero y estará disponible a través de los cajeros automáticos del Banco de Corrientes.

Por El Litoral

Martes, 06 de enero de 2026 a las 17:58

El Gobierno de Corrientes confirmó este martes el pago de un bono extraordinario destinado a beneficiarios de becas y líderes comunitarios que dependen del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.

Según informaron o, el pago estará disponible desde este miércoles 7 de enero, y podrá cobrarse a través de los cajeros automáticos del Banco de Corrientes, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Este bono extraordinario forma parte de las políticas de acompañamiento que impulsa el Gobierno provincial, con el objetivo de brindar apoyo económico a quienes cumplen un rol social clave en los distintos barrios y comunidades de Corrientes.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social recordaron que los beneficiarios podrán consultar el estado de su pago utilizando los canales habituales y recomendaron verificar la acreditación antes de concurrir a los cajeros.

 

