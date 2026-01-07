Racing: Carboni llegó al país para el chequeo médico e incorporarse al plantel

Valentín Carboni ya está en la Argentina para convertirse oficialmente en nuevo jugador de Racing Club. El joven futbolista arribó en las últimas horas al país y afrontará una agenda cargada: revisión médica, firma de contrato y posterior viaje a Paraguay para sumarse a la pretemporada del plantel que conduce Gustavo Costas.

La Academia cerró la incorporación de Carboni a préstamo por un año, sin opción de compra, en una operación que representa una apuesta fuerte a futuro y una oportunidad clave para el jugador de cara al Mundial 2026 con la Selección Argentina.

Un préstamo estratégico desde Inter y una chance clave para Valentín Carboni

El pase pertenece al Inter, que decidió interrumpir la cesión del atacante en Genoa debido a la falta de continuidad. En ese contexto, Racing se movió rápido y aprovechó el vínculo histórico entre ambos clubes para avanzar en la negociación.

La gestión estuvo encabezada por Diego Milito, actual dirigente de la Academia, con un rol clave del vicepresidente del club italiano, Javier Zanetti. Una vez cruzados los contratos y firmada la documentación, Carboni quedó habilitado para viajar a la Argentina y comenzar esta nueva etapa.

Racing, una vidriera pensando en la Selección Argentina

A los 20 años, Carboni busca rodaje y protagonismo. En la última temporada disputó apenas 15 partidos, con solo seis titularidades y un gol, números que explican la decisión de cambiar de aire. En Avellaneda encontrará un escenario ideal para volver a sentirse importante y entrar en el radar de Lionel Scaloni.

Campeón de América en 2024 con la Albiceleste, con la que ya suma tres partidos oficiales, el volante ofensivo sabe que el camino al Mundial exige continuidad, confianza y minutos de calidad.

De Europa al fútbol argentino: el recorrido de Valentín Carboni

Carboni tendrá en Racing su primera experiencia en el fútbol argentino a nivel profesional, aunque realizó parte de sus divisiones inferiores en Lanús. Luego fue fichado por Inter junto a su hermano Franco y acumuló pasos a préstamo por Monza, Olympique de Marsella y Genoa, sin lograr consolidarse en el club dueño de su ficha.

En octubre del año pasado sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante un entrenamiento con la Selección Argentina, lesión que frenó su crecimiento cuando jugaba en Marsella. Tras la recuperación, volvió a competir y hasta marcó un gol agónico en el Mundial de Clubes, una muestra de su carácter y potencial.

El contexto de Racing en el mercado de pases

Hasta el momento, Racing no había sumado refuerzos en el actual mercado, aunque sí aseguró la continuidad de Gustavo Costas y recuperó a Baltasar Rodríguez tras su paso por Inter Miami. La llegada de Valentín Carboni aparece entonces como un movimiento clave, tanto por presente como por proyección.

Para Racing, es jerarquía joven y talento creativo. Para Carboni, es la chance de relanzar su carrera en un club grande del fútbol argentino, con Copa, exigencia y una vidriera directa hacia la Selección.

