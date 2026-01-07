Corrientes: imputaron a un venezolano acusado de ser miembro de la organización criminal Tren de Aragua

La Unidad Fiscal de Corrientes imputó a un ciudadano venezolano, a quien se le dictó prisión preventiva por 45 días por ser sospechoso de integrar la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

La detención se produjo el 23 de diciembre en la ciudad de Ituzaingó, tras constatarse que ingresó al país de manera irregular.

El hombre fue demorado días antes por la Prefectura Naval en el puerto local, luego de llegar sin documentación y con un certificado de extravío emitido por la Policía de Corrientes. Según declaró, ingresó al país por un paso no habilitado en Salta y planeaba trasladarse hacia Paraguay.

Antecedentes

La investigación reveló antecedentes policiales del imputado en Venezuela, Estados Unidos y Canadá: está acusado de homicidio y portación de armas.

Además, se detectaron tatuajes que lo vincularían con Tren de Aragua, organización catalogada como altamente violenta y dedicada a delitos graves, con estructura jerárquica y control territorial.

Situación judicial en Corrientes

La fiscal del caso, Tamara Pourcel, solicitó la prisión preventiva por considerarlo un riesgo de fuga y un posible obstaculizador de la investigación. Se tuvo en cuenta la formación militar del imputado y su historial de ingresos irregulares a distintos países.

El juez de Garantías avaló la medida, que se extenderá hasta el 26 de febrero. Al mismo tiempo, continuará la investigación sobre la identidad y los vínculos del detenido con la organización criminal.