Agenda verano 2026: Corrientes propone cultura, fiestas y turismo natural

El calendario turístico de Corrientes para el verano incluye actividades culturales, festivales tradicionales y celebraciones populares en distintas localidades de la provincia.
Este es el calendario que hay que tener en cuenta:
- Miércoles 7: Velada de la Cruz Peregrina de Antonio Gil en el Centro Cultural de Mercedes.
- Jueves 8: Peregrinación, misa y caravanas en honor a Antonio Gil en Mercedes.
Chamamé y festivales tradicionales
La música y las fiestas populares ocupan un lugar central en la agenda cultural del verano correntino.
- Fiesta del Chamamé y la Cultura Popular: Mercedes, del 8 al 11 de enero en el Anfiteatro Municipal Julián Zini.
- Fiesta Nacional del Chamamé: ciudad de Corrientes, del 16 al 25 de enero en el Anfiteatro Cocomarola.
- Festival Nacional del Auténtico Chamamé Tradicional: en Mburucuyá, 6, 7 y 8 de febrero.
- 11° Festival Provincial del Mango: Santa Ana de los Guácaras, 30 y 31 de enero.
- Festival Provincial del Yatay: Mantilla, Balneario y Camping El Paraíso, a realizarce el 13 y 14 de febrero.
Carnavales en la provincia
Durante el verano, distintas localidades celebrarán sus carnavales con desfiles y shows de comparsas.
Corrientes Capital:
- Corsódromo Nolo Alías: del 31 de enero al 28 de febrero.
- Show de comparsas: 4, 8 y 11 de febrero.
- Duelo de Batería: 22 de febrero.
- Elección de Embajadores: 26 de febrero.
Interior provincial:
- Mantilla: 16, 17, 23 y 24 de enero.
- Itatí: 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de enero.
- Monte Caseros: 17, 24 y 31 de enero; 7, 13 y 14 de febrero.
- Bella Vista: 17, 24 y 31 de enero.
- Ituzaingó: 17, 24 y 31 de enero; cierre el 7 de febrero.
- Esquina: 17, 24 y 31 de enero; 7 de febrero.
- Goya: 17, 24 y 31 de enero; 7 de febrero.
- Mercedes: 24 y 31 de enero; 7 y 14 de febrero.
- Santo Tomé: 31 de enero; 7 y 14 de febrero.
- Santa Rosa: 31 de enero; 1, 7, 8 y 15 de febrero.
- Curuzú Cuatiá: 31 de enero; 6, 7 y 14 de febrero.
- Paso de los Libres: 31 de enero; 7, 14 y 15 de febrero.
- Caá Catí: 7, 14, 15 y 16 de febrero.
- Loreto: 15, 16, 20 y 21 de febrero.
Eventos náuticos, deportivos y recreativos
La agenda estival también incluye propuestas vinculadas al deporte y al turismo recreativo.
- Fiesta del Balneario: Caá Catí, 31 de enero y 1 de febrero.
- 39° Fiesta Nacional del Pacú: Esquina, del 8 al 15 de febrero. El torneo de pesca se realiza el sábado 14.
- Torneo Corrientes Diversa: Ciudad de Corrientes, del 16 al 18 de febrero.