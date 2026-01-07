¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temporada de verano

Agenda verano 2026: Corrientes propone cultura, fiestas y turismo natural

El verano en Corrientes combina eventos culturales, carnavales en distintas localidades y atractivos naturales para visitantes y residentes.

Por El Litoral

Miércoles, 07 de enero de 2026 a las 12:27

El calendario turístico de Corrientes para el verano incluye actividades culturales, festivales tradicionales y celebraciones populares en distintas localidades de la provincia.

Este es el calendario que hay que tener en cuenta:

  • Miércoles 7: Velada de la Cruz Peregrina de Antonio Gil en el Centro Cultural de Mercedes.
  • Jueves 8: Peregrinación, misa y caravanas en honor a Antonio Gil en Mercedes.

Chamamé y festivales tradicionales

La música y las fiestas populares ocupan un lugar central en la agenda cultural del verano correntino.

  • Fiesta del Chamamé y la Cultura Popular: Mercedes, del 8 al 11 de enero en el Anfiteatro Municipal Julián Zini.
  • Fiesta Nacional del Chamamé: ciudad de Corrientes, del 16 al 25 de enero en el Anfiteatro Cocomarola.
  • Festival Nacional del Auténtico Chamamé Tradicional: en Mburucuyá, 6, 7 y 8 de febrero.
  • 11° Festival Provincial del Mango: Santa Ana de los Guácaras, 30 y 31 de enero.
  • Festival Provincial del Yatay: Mantilla, Balneario y Camping El Paraíso, a realizarce el 13 y 14 de febrero.

Carnavales en la provincia

Durante el verano, distintas localidades celebrarán sus carnavales con desfiles y shows de comparsas.

Corrientes Capital:

  • Corsódromo Nolo Alías: del 31 de enero al 28 de febrero.
  • Show de comparsas: 4, 8 y 11 de febrero.
  • Duelo de Batería: 22 de febrero.
  • Elección de Embajadores: 26 de febrero.

Interior provincial:

  • Mantilla: 16, 17, 23 y 24 de enero.
  • Itatí: 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de enero.
  • Monte Caseros: 17, 24 y 31 de enero; 7, 13 y 14 de febrero.
  • Bella Vista: 17, 24 y 31 de enero.
  • Ituzaingó: 17, 24 y 31 de enero; cierre el 7 de febrero.
  • Esquina: 17, 24 y 31 de enero; 7 de febrero.
  • Goya: 17, 24 y 31 de enero; 7 de febrero.
  • Mercedes: 24 y 31 de enero; 7 y 14 de febrero.
  • Santo Tomé: 31 de enero; 7 y 14 de febrero.
  • Santa Rosa: 31 de enero; 1, 7, 8 y 15 de febrero.
  • Curuzú Cuatiá: 31 de enero; 6, 7 y 14 de febrero.
  • Paso de los Libres: 31 de enero; 7, 14 y 15 de febrero.
  • Caá Catí: 7, 14, 15 y 16 de febrero.
  • Loreto: 15, 16, 20 y 21 de febrero.

Eventos náuticos, deportivos y recreativos

La agenda estival también incluye propuestas vinculadas al deporte y al turismo recreativo.

  • Fiesta del Balneario: Caá Catí, 31 de enero y 1 de febrero.
  • 39° Fiesta Nacional del Pacú: Esquina, del 8 al 15 de febrero. El torneo de pesca se realiza el sábado 14.
  • Torneo Corrientes Diversa: Ciudad de Corrientes, del 16 al 18 de febrero.
