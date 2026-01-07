Agenda verano 2026: Corrientes propone cultura, fiestas y turismo natural

El calendario turístico de Corrientes para el verano incluye actividades culturales, festivales tradicionales y celebraciones populares en distintas localidades de la provincia.

Este es el calendario que hay que tener en cuenta:

Miércoles 7 : Velada de la Cruz Peregrina de Antonio Gil en el Centro Cultural de Mercedes.

: Velada de la de en el Centro Cultural de Mercedes. Jueves 8: Peregrinación, misa y caravanas en honor a Antonio Gil en Mercedes.

Chamamé y festivales tradicionales

La música y las fiestas populares ocupan un lugar central en la agenda cultural del verano correntino.

Fiesta del Chamamé y la Cultura Popular: Mercedes, del 8 al 11 de enero en el Anfiteatro Municipal Julián Zini.

Mercedes, del 8 al 11 de enero en el Anfiteatro Municipal Julián Zini. Fiesta Nacional del Chamamé: c iudad de Corrientes, del 16 al 25 de enero en el Anfiteatro Cocomarola.

iudad de Corrientes, del 16 al 25 de enero en el Anfiteatro Cocomarola. Festival Nacional del Auténtico Chamamé Tradicional: en Mburucuyá, 6, 7 y 8 de febrero.

en Mburucuyá, 6, 7 y 8 de febrero. 11° Festival Provincial del Mango: Santa Ana de los Guácaras, 30 y 31 de enero.

Santa Ana de los Guácaras, 30 y 31 de enero. Festival Provincial del Yatay: Mantilla, Balneario y Camping El Paraíso, a realizarce el 13 y 14 de febrero.

Carnavales en la provincia

Durante el verano, distintas localidades celebrarán sus carnavales con desfiles y shows de comparsas.

Corrientes Capital:

Corsódromo Nolo Alías : del 31 de enero al 28 de febrero.

: del 31 de enero al 28 de febrero. Show de comparsas : 4, 8 y 11 de febrero.

: 4, 8 y 11 de febrero. Duelo de Batería : 22 de febrero.

: 22 de febrero. Elección de Embajadores: 26 de febrero.

Interior provincial:

Mantilla : 16, 17, 23 y 24 de enero.

: 16, 17, 23 y 24 de enero. Itatí : 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de enero.

: 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de enero. Monte Caseros : 17, 24 y 31 de enero; 7, 13 y 14 de febrero.

: 17, 24 y 31 de enero; 7, 13 y 14 de febrero. Bella Vista : 17, 24 y 31 de enero.

: 17, 24 y 31 de enero. Ituzaingó : 17, 24 y 31 de enero; cierre el 7 de febrero.

: 17, 24 y 31 de enero; cierre el 7 de febrero. Esquina : 17, 24 y 31 de enero; 7 de febrero.

: 17, 24 y 31 de enero; 7 de febrero. Goya : 17, 24 y 31 de enero; 7 de febrero.

: 17, 24 y 31 de enero; 7 de febrero. Mercedes : 24 y 31 de enero; 7 y 14 de febrero.

: 24 y 31 de enero; 7 y 14 de febrero. Santo Tomé : 31 de enero; 7 y 14 de febrero.

: 31 de enero; 7 y 14 de febrero. Santa Rosa : 31 de enero; 1, 7, 8 y 15 de febrero.

: 31 de enero; 1, 7, 8 y 15 de febrero. Curuzú Cuatiá : 31 de enero; 6, 7 y 14 de febrero.

: 31 de enero; 6, 7 y 14 de febrero. Paso de los Libres : 31 de enero; 7, 14 y 15 de febrero.

: 31 de enero; 7, 14 y 15 de febrero. Caá Catí : 7, 14, 15 y 16 de febrero.

: 7, 14, 15 y 16 de febrero. Loreto: 15, 16, 20 y 21 de febrero.

Eventos náuticos, deportivos y recreativos

La agenda estival también incluye propuestas vinculadas al deporte y al turismo recreativo.