Cines de la Costa en Corrientes: confirman el cierre definitivo de la sucursal Costanera

Cines de la Costa informó este miércoles el cierre definitivo de la sucursal Costanera a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. El complejo, ubicado frente al río en la ciudad de Corrientes, dejó de operar de manera permanente.

Desde la empresa aclararon que la medida alcanza únicamente a esa sede y que el resto de las sucursales de la cadena continuará funcionando con normalidad, esto incluye al Shopping Centenario.

En el mensaje difundido, los responsables del complejo agradecieron a los espectadores que acompañaron el recorrido de la sala durante su funcionamiento, sin detallar los motivos de la decisión.

Finalmente, indicaron que quienes deseen consultar la cartelera o adquirir entradas podrán hacerlo en las otras sedes habilitadas de Cines de la Costa, a través de los canales habituales de la empresa.