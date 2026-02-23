Corrientes: intentó robar una moto en pleno centro y fue detenido

La Policía de Corrientes informó este lunes que un hombre fue detenido luego de intentar robar una motocicleta del estacionamiento de un edificio en pleno centro de la capital correntina

El hecho se registró por Junín al 1300, donde un sujeto habría ingresado al estacionamiento de un edificio y se encontraba violentado el traba manubrio de una motocicleta Honda Wave, con intenciones de llevársela.

Sin embargo, fue sorprendido por el propietario del rodado, quien logró ponerlo en fuga.

En ese momento, con la colaboración de un transeúnte y el rápido accionar del Comando de Patrullas, que se encontraba en la zona, lograron darle alcance y proceder a su aprehensión.

El detenido, identificado como Luque (40), posee múltiples antecedentes policiales por distintos hechos delictivos.

Tras su captura, fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno y trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde continúan las actuaciones del caso.