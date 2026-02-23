Guardavidas salvaron a tres personas que se estaban ahogando en una playa de Corrientes

Dos guardavidas evitaron una tragedia durante el domingo por la tarde en la playa Pelícano, de Paso de la Patria, cuando lograron rescatar a tres personas que se estaban ahogando en una zona no habilitada para bañistas.

El hecho se registró cerca de las 19.30, cuando una joven oriunda de Salta ingresó al agua en un sector “no boyado”. Según trascendió, los guardavidas Benja y Melitón le habían advertido en reiteradas oportunidades, tanto a ella como a su pareja, que debían salir de ese sector por el riesgo que representaba, pero no acataron la indicación.

Minutos después, la joven comenzó a pedir auxilio al verse en dificultades dentro del agua. Su novio se arrojó para intentar rescatarla, pero también empezó a ahogarse. En ese momento, un pescador que se encontraba en la zona intentó colaborar, aunque terminó igualmente en peligro.

Ante la crítica situación, los dos guardavidas tomaron la decisión inmediata de lanzarse al agua y lograron rescatar a los tres, evitando un posible “ahogamiento en cadena”.

Gracias a la rápida intervención, las personas fueron puestas a salvo y no se registraron consecuencias mayores.