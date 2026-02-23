La Cruz Roja dictará cursos de primeros auxilios y RCP

La Filial Corrientes de Cruz Roja Argentina llevará a cabo nuevas capacitaciones sobre primeros auxilios y RCP, respectivamente. En el caso de primeros auxilios, el curso iniciará el sábado 7 de marzo de 8 a 12 horas. Serán cinco clases presenciales más un examen final teórico-práctico, todos en las instalaciones de la organización humanitaria, ubicada en Bolívar 1219. Los cupos son limitados y estará dirigido a toda la comunidad. En este sentido, una vez finalizado y aprobado, a cada participante se le entregará certificados avalados por Cruz Roja Argentina.

Entre los temas que se abordarán se encuentran: control de hemorragias, atragantamiento, curación de heridas, quemaduras, fracturas, entre otros.

Reanimación Cardiopulmonar

Por su parte, el curso intensivo de reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso correcto del desfibrilador externo automático (DEA) será una clase, el sábado 14 de marzo, de 8 a 12 horas, en las instalaciones de la organización humanitaria.

Para inscripciones deben dirigirse a la Filial Corrientes de Cruz Roja Argentina ubicada en calle Bolívar 1219, área contable, de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 16.30 a 19.30 horas, o bien enviar un mensaje al whatsapp de mesa de informes 3794504395.

Para mayor información pueden llamar al número (0379) 4437620, por whatsapp al 3794504395 o comunicarse a través de las redes sociales; fanpage e instagram: @cruzroja.corrientes

Cada año, Cruz Roja Argentina capacita en primeros auxilios a más de 50.000 personas en todo el país, con el objetivo de formar al menos a un miembro por familia. Durante más de 150 años, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja ha desempeñado un papel crucial en la prestación de servicios de primeros auxilios, asegurando el bienestar y la salud de las personas, consolidándose como líderes en formación y capacitación en este campo a nivel mundial.