†

ING. ISMAEL FERREYRA

Q.E.P.D.

Falleció el 22/02/2026. El Arq. Alfredo Bury, el Arq. Marcelo Mayer, y todos los que integran del estudio de arquitectura BURY&MAYER, participan su fallecimiento, un gran profesional de impecable trayectoria, con quién fue un gusto compartir importantes obras que han enriquecido el crecimiento urbano de la ciudad de corrientes. Ismael deja un vacío que será difícil de ocupar. Elevamos una oración en su memoria y pedimos resignación cristiana para su familia. Que brille para él la luz que no tiene fin. c/131