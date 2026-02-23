Corrientes: reprograman jornada de colonia para Adultos Mayores

El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes informó que este martes 24 de febrero, de 8 a 12 horas, se realizará una nueva jornada de colonia destinada a Adultos Mayores. Se trata de la reprogramación de la actividad prevista para el viernes 13, que fue suspendida por inclemencias climáticas.

La propuesta se desarrolló durante todos los viernes de febrero y tendrá su cierre anual el viernes 27.

Actividad impulsada por Desarrollo Social

La colonia es organizada por el Área de Adultos Mayores, dependiente de la Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.

Desde el organismo indicaron que la iniciativa busca generar espacios de encuentro, recreación y actividad física para personas mayores.

Propuestas recreativas

Durante las jornadas, los participantes pueden acceder a la pileta y a distintas actividades recreativas, entre ellas bailes, juegos, gimnasia pasiva y gimnasia acuática.

El ciclo culminará este viernes 27, con la última jornada prevista dentro del cronograma anual.