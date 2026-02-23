¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Desarrollo social

Última semana de la Colonia de Vacaciones de Adultos Mayores

Será este martes 24 de febrero de 8 a 12.

Por El Litoral

Lunes, 23 de febrero de 2026 a las 13:56

Llega la última semana de la Colonia de Vacaciones de Adultos Mayores. Será este martes 24 de febrero de 8 a 12. 

Esta fecha es la correspondiente a la reprogramación ante la suspensión del viernes 13 de febrero (día que por las inclemencias fue suspendida). Tendrá su cierre anual este viernes 27.

Cabe mencionar que esta actividad es impulsada por el Área de Adultos Mayores dependiente de la Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social que brinda a los adultos mayores la posibilidad de disfrutar de la pileta y de otras actividades recreativas (bailes, juegos, gimnasia pasiva y acuática).

