El ICAA y el Municipio de Mercedes avanzan en proyectos de saneamiento y gestión ambiental

Equipos técnicos del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) realizaron una jornada de trabajo en terreno en la ciudad de Mercedes, donde mantuvieron una reunión con el intendente Víctor Cemborain y su equipo de gestión, avanzando en distintos ejes prioritarios vinculados al saneamiento hídrico y la gestión ambiental.

En el marco de la agenda de trabajo, se llevó adelante un relevamiento del Arroyo Las Garzas, aguas abajo de la Ruta Provincial Nº 123, con el objetivo de generar información técnica para el desarrollo de un proyecto de saneamiento que permita mejorar las condiciones de escurrimiento del sector.

Posteriormente, junto al intendente, su equipo técnico y la consultora ambiental Ing. Hilda Páez, el equipo del ICAA recorrió el predio municipal donde se proyecta el nuevo Complejo Ambiental de la ciudad.

Durante la inspección se evaluó el estado actual del sitio de disposición final, identificando áreas críticas en el funcionamiento del basural a cielo abierto y el estado del equipamiento existente. El análisis técnico permitirá avanzar en la transición hacia un esquema de disposición final controlada, en el marco de su correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental y en cumplimiento de los estándares ambientales y técnicos vigentes.

Asimismo, se coordinaron con las autoridades locales los pasos a seguir para optimizar el sistema de recolección y consolidar la transformación del predio en un Complejo Ambiental con una disposición final de residuos más eficiente, ordenada y sustentable.

Estas acciones forman parte del plan estratégico impulsado para fortalecer la gestión ambiental en el territorio provincial, reafirmando el compromiso de trabajar de manera articulada con los municipios.

Desde el ICAA destacaron que se continúa gestionando con diálogo, planificación y compromiso, convencidos de que el trabajo conjunto es el camino para seguir creciendo como provincia.