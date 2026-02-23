La Justicia autorizó a “Chiqui” Tapia a viajar al exterior bajo una fianza millonaria

Claudio “Chiqui” Tapia obtuvo autorización judicial para viajar al exterior. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino participará en un evento oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, ente rector del fútbol en Colombia, en Barranquilla, y luego asistirá a una reunión del Consejo de la Conmebol en Río de Janeiro, Brasil. Diego Amarante, juez en lo penal económico, concedió el permiso de salida temporal, autorizando la ausencia del dirigente en la República Argentina entre el 23 al 28 de febrero de 2026.

Tapia se encontraba impedido de salir del país debido a una medida que busca garantizar su presencia en los actos procesales de una causa por presunta retención indebida de aportes. El magistrado instruyó notificar la restricción migratoria tanto a SIFCOP como al Ministerio de Seguridad de la Nación y a la Dirección Nacional de Migraciones. El tribunal determinó que el viaje no se superpone a las audiencias indagatorias previstas en el expediente.

La Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 9 evaluó el pedido de la defensa y, el 20 de febrero, dictaminó que procedía la solicitud bajo la caución que el juez estableciera. Para asegurar el sometimiento al proceso, Amarante fijó una fianza de $5.000.000, monto vinculado a la naturaleza económica de los delitos imputados. El depósito debe realizarse electrónicamente en una cuenta del Banco de la Nación Argentina, sucursal Tribunales.

Las exigencias judiciales al dirigente son estrictas. Tapia debe suscribir un acta comprometiéndose a regresar antes de abordar. Durante su estadía en Colombia se hospedará en un hotel de cuatro estrellas en Barranquilla y, en Brasil, en uno de tres estrellas en Barra de Tijuca. La resolución obliga a que, dentro de las 48 horas de su retorno, informe su llegada al país mediante el sistema de gestión judicial LEX100, presentando el comprobante migratorio de ingreso. El incumplimiento derivará en la declaración de rebeldía, la ejecución de la fianza y la inmediata orden de captura.

