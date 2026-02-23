Operativos de salud en Corrientes: harán controles de oftalmología y odontología

El Ministerio de Salud Pública informó que, esta semana, habrá operativos sanitarios en Capital y en el interior. En los barrios, se brindarán diferentes atenciones a pacientes pediátricos y adultos.

Mañana, martes 24 de febrero, desde la Dirección de Operativos Sanitarios (APS) Capital coordinada por Susana Vega, estarán con una Jornada de Vacunación en el barrio Itatí. Los profesionales de la salud, se ubicarán en pasaje Galarza, frente a la cancha. La actividad iniciará a las 9.

Desde el área, invitan a la población en general a completar el esquema de vacunación, ya que las mismas son “seguras, gratuitas y salva vidas”.

El jueves, realizarán un operativo de salud en el barrio Punta Taitalo, más precisamente en Santa Filomena y Los Artesanos (capilla). El horario de inicio está programado a las 8.30 y, deben asistir con carnet de vacunación y DNI.

Los vecinos, contarán con los siguientes servicios: vacunación; control de peso y talla en niños y adultos; control de signos vitales, glucemia y tensión arterial (TA); médico clínico; pediatría; ginecología; electrocardiograma; odontología y farmacia.

Por otra parte, desde la Subsecretaria de Salud Pública a cargo de Luis Pérez, organizaron operativos dirigidos para el ingreso escolar. El viernes estarán en la localidad de San Lorenzo, en el CIC. Y, el sábado en el barrio Esperanza de Capital.

En esta oportunidad, los chicos, podrán acceder a: nutrición (control de peso y talla); vacunación; laboratorio; odontología; fonoaudiología; electrocardiograma; pediatría; medicina clínica; cardiología y oftalmología.

El viernes 27, desde la Subsecretaria de Gestión Sanitaria coordinada por Silvina Vega Bajo, habrá un operativo sanitario en Santa Ana. El mismo, está organizado en conjunto con el hospital local y el municipio, se realizará en el centro de salud. El objetivo, es completar los certificados para el ingreso escolar.