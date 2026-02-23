Corrientes: allanamientos, secuestro de elementos y detención de dos personas

La Policía de Corrientes informó que el domingo durante varios allanamientos detuvo a dos personas en la ciudad Capital, además se secuestraron varios elementos vinculados a un caso que se investiga.

El operativo fue realizado por efectivos de la Comisaría VI Urbana, en colaboración con la Unidad Fiscal a cargo del caso, que tras una investigación diligenciaron órdenes de allanamientos.

Los procedimientos se ejecutaron en varios domicilios del barrio Cichero de la ciudad Capital, donde participaron la División Policial de Alto Riesgo (PAR), Infantería y Canes K9.

Durante los allanamientos se secuestraron 15 teléfonos celulares, 9 computadoras portátiles, una tablet, dos máquinas de cortar pelo, planchita de pelo, secador de pelo, dinero en efectivo, accesorios de bijouterie, todos relacionados al caso que se investiga.

Además, detuvieron a dos hombres de 32 y 31 años, siendo el mayor considerado el autor del hecho.

Los demorados y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la dependencia mencionada, donde se continuaron con los trámites del caso.

