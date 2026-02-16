Gran operativo de tránsito en el Corsódromo Nolo Alias por los carnavales

La Municipalidad de Corrientes despliega un operativo especial de tránsito y prevención durante las noches de carnavales en el Corsódromo Nolo Alias, con el objetivo de ordenar el ingreso y egreso del público.

Desde el inicio de los corsos oficiales, cerca de 100 agentes municipales trabajan en coordinación con la Policía de la Provincia para garantizar la seguridad vial.

Despliegue en accesos y circulación

El personal afectado pertenece a las áreas de Tránsito, Transporte y Guardia Urbana. Los operativos comienzan a las 19 y se extienden hasta después de las 5 de la mañana.

Según informaron, los agentes están presentes en todos los accesos al corsódromo para guiar a los visitantes y agilizar la circulación vehicular. Se estima que alrededor de 3.000 vehículos egresan desde el mismo punto al finalizar cada jornada.

Trabajo coordinado con la Provincia

Las tareas se desarrollan junto a la Policía de Corrientes, en el marco de una estrategia de prevención y ordenamiento definida por la gestión municipal.

Desde la Secretaría de Movilidad y Seguridad Ciudadana indicaron que el despliegue busca reducir riesgos y evitar siniestros viales en un evento que convoca a vecinos y turistas.

Recomendaciones al público

Desde la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial recordaron la importancia de respetar las normas, entre ellas:

No consumir alcohol si se va a conducir.

Designar un conductor responsable.

Utilizar cinturón de seguridad y casco .

Circular con un máximo de dos ocupantes en motocicletas .

Contar con licencia de conducir, seguro, cédula y revisión técnica al día.

Las autoridades solicitaron colaboración de la comunidad para sostener condiciones seguras durante el desarrollo de los carnavales.