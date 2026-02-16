Corrientes refuerza la vigilancia ante casos de sarampión en Buenos Aires

Ante la confirmación de un caso de Sarampión en un ciudadano argentino residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con antecedentes de viaje, el Ministerio de Salud Pública fortalece la vigilancia epidemiológica y solicita completar el carnet de vacunación. Las personas que viajan a lugares donde hay casos deben controlar tener completos los esquemas de vacunación; en caso de regresar con síntomas, consultar al médico.

La tarea de la Dirección General de Epidemiologia, a través de la Red de Vigilancia Epidemiológica Intensificada y de la Red de Laboratorio, que se llevan adelante en la provincia, consiste en el diagnóstico temprano y en la alerta para las acciones de control y prevención en todos los niveles de atención de la provincia. Los profesionales están atentos al diagnóstico de enfermedades exantemáticas; es decir que, ante síntomas compatibles con Sarampión, se considera esta enfermedad y se realizan los estudios correspondientes.

El Sarampión es una enfermedad vírica sumamente contagiosa. Se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Puede provocar una enfermedad grave, complicaciones o la muerte. Además, puede afectar a cualquier persona, pero es más común entre los niños.

Antes de propagarse por todo el cuerpo, el virus infecta las vías respiratorias. Entre los síntomas se incluyen fiebre alta, tos, rinorrea y una erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo. Ante la presencia de fiebre y erupción cutánea, se recomienda consultar a profesionales de la salud. No concurrir a lugares públicos hasta contar con autorización médica.

Se recomienda: