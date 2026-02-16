Descontento en Paso de los Libres por la última noche del Carnaval de la Frontera

La última jornada del Carnaval de la Frontera, realizada este domingo 15 en Paso de los Libres, dejó un fuerte descontento entre el público.

A pesar del mal estado del tiempo y de un pronóstico de lluvias que ya anticipaba complicaciones, las comparsas resolvieron iniciar el desfile, aunque sin competencia. Sin embargo, la noche no pudo completarse: finalmente solo una comparsa logró desfilar antes de que el espectáculo fuera suspendido de manera definitiva.

Según trascendió, tras una asamblea entre los dirigentes de Linda Flor, Tradición, Zum Zum y Carumbé, las tres primeras decidieron continuar con la realización del evento pese a las inclemencias climáticas, pero sin puntaje. La lluvia se intensificó luego del paso de Zum Zum y Bella Flor, lo que obligó a dar por finalizada la jornada sin que todas las comparsas pudieran presentarse.

Incertidumbre por la devolución de entradas

Hasta el momento, la Comisión del Carnaval -integrada por representantes de la Municipalidad de Paso de los Libres- no informó si se realizará la devolución total o parcial del valor de las entradas.

En redes sociales crecieron los reclamos de espectadores que cuestionan la falta de definiciones, especialmente quienes no pudieron asistir debido a la tormenta o quienes consideran que el espectáculo no se desarrolló en su totalidad.

En tanto, el escrutinio del carnaval está previsto para este lunes a partir de las 17.

Qué dicen las comparsas

Carumbé, por su parte, informó que la decisión de desfilar sin competencia fue tomada por votación mayoritaria (3 a 1), quedando Carumbé en disidencia. Señalaron que su postura inicial fue preservar la integridad de los integrantes y del público, aunque aclararon que respetaron la decisión final. Destacaron su compromiso con el espectáculo y reafirmaron su intención de cerrar el carnaval como su gente lo merece.

Desde Tradición agradecieron a sus integrantes por el compromiso hasta último momento y al público por el acompañamiento durante las tres noches. Remarcaron que su prioridad siempre fue la seguridad de todos y pusieron en valor el trabajo de su familia carnavalera. Cerraron el mensaje señalando que pronto volverán a encontrarse.

Zum Zum, en tanto, agradeció especialmente a sus integrantes por haber esperado bajo la lluvia la decisión de las autoridades y por salir a desfilar pese a las condiciones climáticas. Indicaron que la comisión directiva priorizó el cuidado de sus miembros y del público, aunque finalmente decidieron presentarse. Sostuvieron que regalaron un desfile histórico bajo la lluvia y agradecieron el acompañamiento en el cierre del Carnaval 2026.