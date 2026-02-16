¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

calor en Corrientes Choque JP Valdés
Las noticias más importantes del 16 de febrero

Por El Litoral

Lunes, 16 de febrero de 2026 a las 07:09

Murió un hombre dentro de un colectivo en pleno centro de Corrientes
Juan Pablo Valdés acompañará a Javier Milei en misión inversionista en Argentina Week 2026

Una familia correntina que viajaba a Brasil chocó: murió una mujer y hay heridos graves

Paro general: la CGT definirá el lunes la convocatoria contra la reforma laboral

Asesinaron a balazos a un joven de 18 años durante los festejos de carnaval en Mercedes

Corrientes: demoraron a un hombre armado que provocaba disturbios en la vía pública

Fernández: "Hay que ponerse bien para la última parte del torneo"

Se incendió un basural y el fuego llegó a una vivienda de Corrientes






 

