Robo millonario a un empresario en Corrientes: detienen a un hombre y secuestran dinero

Un hombre de 40 años fue detenido este lunes en la ciudad de Corrientes en el marco de la investigación por el robo millonario a un empresario registrado el fin de semana en Paso de la Patria. Durante los procedimientos también se incautó dinero y vestimenta que sería clave para la causa.

Tras diversas tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a dos presuntos involucrados y avanzar con dos allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la capital provincial.

Como resultado, fue aprehendido un hombre de apellido Azcona y se procedió al secuestro de prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento del hecho, además de una suma de dinero que tendría relación con los aproximadamente 25 millones de pesos sustraídos.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Comisaría de Paso de la Patria, con apoyo de otras dependencias y de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Corrientes.

Cómo fue el robo bajo la modalidad “escruche”

El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 2:30 en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Bolívar y 8 de Diciembre, a escasa distancia de la dependencia policial local. Según la reconstrucción, los delincuentes actuaron bajo la modalidad de escruche, aprovechando la ausencia de los propietarios.

De acuerdo con la investigación, en un primer momento habrían intentado ingresar por la planta baja, pero desistieron para evitar alertar a los perros del dueño. Finalmente, colocaron una escalera y accedieron por el balcón del segundo piso, donde revolvieron el dormitorio del empresario dedicado al rubro de internet y con varios comercios en la localidad y se apoderaron del dinero en efectivo.

Cámaras de seguridad y avance de la causa

Las imágenes de cámaras de seguridad fueron fundamentales para orientar la pesquisa y permitir la identificación de los sospechosos. Uno de ellos sería conocido con el alias “Guanaco” y oriundo de la capital correntina.

La investigación continúa con el objetivo de determinar la participación de otros posibles implicados, recuperar la totalidad del dinero sustraído y reunir más pruebas que permitan esclarecer por completo el millonario golpe que conmocionó a Paso de la Patria.