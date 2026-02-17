Carnavales Barriales en Corrientes: 27 comparsas desfilarán en el cierre por Costanera Sur

Los Carnavales Barriales 2026 tendrán este martes su jornada de cierre en la ciudad de Corrientes. El desfile comenzará a las 20 en el escenario montado junto al río Paraná.

La celebración coincide con el último feriado de carnaval, lo que anticipa una amplia concurrencia. Son 27 comparsas y agrupaciones las que participarán de la noche central.

La fecha original había sido suspendida por decisión de la Municipalidad de Corrientes ante el pronóstico de tormentas. La reprogramación permitió reorganizar el espectáculo sobre la Costanera Sur. Participarán Gerardo y Los Chaques, Los Príncipes de Misiones y Ara Berá

El recorrido se extenderá desde la avenida Jorge Romero hasta la avenida 3 de Abril. El desfile tendrá como marco el Puente General Belgrano, uno de los íconos urbanos de la capital.

Público y transmisión

El evento será de acceso libre y gratuito. Desde la organización estiman una importante presencia de público, impulsada también por el movimiento turístico del fin de semana largo.

Como en cada jornada, los desfiles también podrán verse a través de la transmisión oficial por redes sociales y el canal de YouTube de la Municipalidad de Corrientes.