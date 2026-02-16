Lanzan colecta solidaria para asistir a la familia afectada por la tragedia en Brasil

Tras el trágico accidente ocurrido en Brasil que terminó con la vida de una mujer oriunda de Paso de la Patria y dejó a tres integrantes de su familia gravemente heridos, allegados y vecinos iniciaron una campaña solidaria para reunir fondos y afrontar los gastos médicos y de traslado.

La víctima fatal fue Mayra Cardozo, mientras que su pareja, Pedro Sebastián Fader, permanece internado bajo observación médica. Las dos hijas de la mujer fallecida también resultaron con lesiones de consideración y continúan recibiendo atención médica.

VER MÁS: Una familia correntina que viajaba a Brasil chocó: murió una mujer y hay heridos graves

Ante este escenario, familiares y amigos impulsaron una colecta para cubrir gastos hospitalarios, traslados y otras necesidades derivadas de la emergencia.

Cómo colaborar

Se difundieron dos cuentas habilitadas para recibir donaciones:

Alias: JULIANABAEZ1840

CBU: 4530000800018213450710

También se habilitó otra cuenta:

Alias: CUCHILLO.HUESO.20

A nombre de: Bruno Fader

Desde el entorno familiar señalaron que “cualquier ayuda económica, por mínima que sea, es bienvenida”, ya que deben afrontar múltiples gastos derivados del siniestro.

La comunidad de Paso de la Patria comenzó a compartir la campaña en redes sociales con el objetivo de amplificar el pedido y acompañar a la familia en este difícil momento.