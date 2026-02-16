River debuta en la Copa Argentina

River comenzará a transitar este martes la Copa Argentina 2026. Por los 32avos de final de la Copa Argentina en el Estadio Parque La Pedrera de San Luis enfrentará a Ciudad de Bolívar. Con algunas ausencias de peso, Marcelo Gallardo definió la lista de convocados para un duelo que, por las recientes derrotas del Millonario, se volvió trascendental.

Franco Armani quedó nuevamente afuera de los convocados y su debut en este 2026 continúa dilatándose. Santiago Beltrán se mantendría en el arco y Ezequiel Centurión sería el suplente.

Marcos Acuña, por su parte, presentó un cuadro febril este lunes que le impidió entrenarse en River Camp y lo dejó afuera del viaje a San Luis. Su lugar en el once lo ocupará el uruguayo Matías Viña, mientras que el juvenil Facundo González, central zurdo que también se puede desempeñar de lateral, ocupa el sitio del Huevo en la citación.

La última ausencia es la de Sebastián Driussi, que se encuentra en el proceso final de la recuperación de su desgarro grado I en el isquiotibial izquierdo y podría volver el próximo domingo, día en el que River enfrentará a Vélez en el José Amalfitani.

En cuanto a los regresos, se destaca el de Fausto Vera, quien no formó parte de la nómina ante el Bicho debido a su polémica expulsión en la goleada sufrida frente a Tigre. El mediocampista volvería al once inicial en lugar de Kevin Castaño.

Con respecto a la formación, Gallardo prepara cuatro cambios además de una modificación de esquema. Para el 4-3-1-2 que dispondría el Muñeco, Paulo Díaz ingresaría en lugar del cuestionado Lautaro Rivero; Maximiliano Salas volvería al once en lugar de Giuliano Galoppo; y los ingresos ya mencionados de Viña y Vera en lugar de Acuña y Castaño.